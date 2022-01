Ucraina, la crisi rischia di sfociare in guerra: "Piano per rovesciare il governo". E la Russia nega

23 gennaio 2022 a

a

a

Continua il braccio di ferro tra la Russia e l'Occidente sul destino dell'Ucraina. Il Regno Unito ha denunciato un presunto piano di Mosca per sovvertire il governo di Kiev e insediare un leader vicino al Cremlino. Accuse che la Russia ha prontamente respinto, incolpando i paesi della Nato di voler aumentare le tensioni. Per l'Ucraina, che ha promesso di continuare a smantellare le strutture filo-russe, le dichiarazioni del Foreign Office non sono "niente di nuovo", ha affermato il consigliere della presidenza ucraina Mikhail Podoliak.

Le accuse mosse da Londra sono "ridicole e divertenti", ha detto all'Associated Press l'ex deputato ucraino Yevheniy Murayev, indicato dal Regno Unito come il possibile uomo di Mosca per rovesciare l'esecutivo in Ucraina. Il politico ha affermato che gli è negato l'ingresso in Russia dal 2018 perché è considerato una minaccia per la sicurezza del Paese. La sanzione, ha spiegato, gli è stata commminata sulla scia delle tensioni con Viktor Medvedchuk, il più importante politico filo-russo dell'Ucraina, amico del presidente Vladimir Putin. "Tutto ciò che non supporta il percorso di sviluppo filo-occidentale dell'Ucraina è automaticamente filo-russo", ha accusato Murayev.

Ma il Regno Unito, che è deciso a giocare un ruolo di primo piano nella crisi, ha detto di avere informazioni di intelligence sul piano di Mosca e ha elencato una serie di leader vicini al Cremlino, tra cui, oltre a Murayev, Mykola Azarov, ex primo ministro sotto Viktor Yanukovych, il presidente ucraino estromesso nella rivolta del 2014, e l'ex capo di gabinetto di Yanukovich, Andriy Kluyev, che sarebbero in contatto con l'intelligence russa.

In un'intervista rilasciata alla Cnn, il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha spiegato che Washington da settimane avverte sull'uso da parte del Cremlino di una tattica simile, "che fa parte del kit di strumenti russo". Questo va da "una vasta e convenzionale invasione dell'Ucraina ad attività destabilizzanti nel tentativo di rovesciare il governo", ha spiegato Blinken, ribadendo che un'aggressione da parte di Mosca avrebbe pesanti conseguenze. In precedenza la Casa Bianca aveva definito "profondamente preoccupanti" le notizie arrivate da Londra.

I contatti tra le parti proseguiranno la prossima settimana, durante la quale è attesa la consegna di una risposta scritta da parte degli Usa sulle richieste avanzate dalla Russia. Lunedì la crisi ucraina sarà sul tavolo del primo Consiglio Affari esteri della presidenza francese Ue, a cui parteciperà in collegamento video anche Blinken. Mentre il 26 gennaio a Parigi è previsto un incontro dei consiglieri dei leader nel formato Normandia (Germania, Russia, Ucraina e Francia). La speranza è di scongiurare un conflitto che avrebbe ripercussioni pesantissime su entrambi i fronti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.