Il Quebec annuncia la tassa sanitaria sui no vax: chi non si vaccina paga

Il Quebec vuole tassare i no vax perché pesano sui contribuenti. Così la seconda provincia più popolosa del Canada, che sta tentando di contenere la tempesta di contagi della variante Omicron, purga i non vaccinati contro il Covid decidendo di tassarli e annunciando la decisione destinata a scatenare un lungo dibattito sui diritti individuali e le responsabilità sociali.

"Stiamo lavorando a un contributo sanitario per tutti gli adulti che si rifiutano di vaccinarsi perché rappresentano un onere finanziario per tutti i Quebec", ha affermato il premier Francois Legault, specificando che la proposta non si applicherà a chi non può vaccinarsi per motivi medici certificati. I non vaccinati sono il 10% della popolazione, ma la metà dei ricoverati in terapia intensiva per questo il governo locale pensa a un "contributo sanitario significativo" per auto-finanziare il sistema. Nel tentativo di contenere la nuova ondata di epidemia l Québec ha annunciato, il 30 dicembre scorso, il ritorno di alcune restrizioni, tra cui il coprifuoco delle 22 e il divieto di assembramenti privati. I ricoveri continuano ad aumentare anche in Ontario, la provincia limitrofa e la più popolosa del Canada.

