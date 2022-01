Emmanuel Macron fuori di testa contro i no-vax: "Voglio farli inc... tutti "

04 gennaio 2022 a

La guerra a Omicron sta mettendo a dura prova anche i politici. I toni si alzano insieme al numero dei contagi, l'ultimo in ordine di tempo a perdere le staffe è Emmanuel Macron che si scaglia contro i no-vax senza mezzi termini. «I non vaccinati, voglio davvero rompergli i c... »: il presidente francese è incontenibile.

«I non vaccinati, voglio davvero farli inc... E continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia», ha detto in un’intervista a Le Parsien. E poi ha aggiunto: «Una persona irresponsabile non è più un cittadino. Facciamo pressione sui non vaccinati limitando per loro, per quanto possibile, l’accesso alle attività di vita sociale».

Via alla quarta dose del vaccino anche in Europa: inizia la Francia

«Non li metterò in prigione, non li vaccinerò con la forza. Ma allora dovete dirglielo: dal 15 gennaio non potrete più andare al ristorante, non potrete più andare a prendere un caffè, non potrete andare a teatro, non potrai più andare al cinema».

Macron però è tornato a escludere la vaccinazione obbligatoria: «Se domani dico "tutti gli adulti devono essere vaccinati", come lo controlli e qual è la sanzione? Questo è il vero argomento. Obbligherò le persone a farsi vaccinare? Le imprigiono e poi li vaccino?».

