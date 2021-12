Windsor, giovane armato nei giardini mentre la Regina Elisabetta tiene il discorso di Natale e ricorda Filippo

La Regina Elisabetta II, nel tradizionale messaggio del giorno di Natale, ha reso omaggio al marito, il principe Filippo, morto lo scorso 9 aprile a 99 anni. "Natale può essere duro per chi ha perso i suoi cari. Quest'anno in particolare capisco perché", ha detto la monarca, definendo il principe Filippo il suo "amato" e aggiungendo che capisce la difficoltà di trascorrere il periodo di vacanza "con una risata familiare che manca". E mentre la sovrana parla al popolo per il tradizionale discorso di Natale si consumano attimo di panico nei giardini a Windsor dove un uomo armato viene arrestato.

A riportarlo sono i media locali, precisando che si tratta di un 19enne di Southampton, che è stato arrestato con l'accusa di ingresso in un sito protetto e possesso di arma offensiva.

Elisabetta, che indossava un abito rosso, ha pronunciato il messaggio accanto a una foto incorniciata di lei e Filippo, che li mostra a braccetto. Sulla spalla destra, la monarca aveva la stessa spilla con un crisantemo di zaffiro che indossava nella fotografia. Per la regina si tratta delle prime festività dalla morte del marito. Ha dichiarato che, nonostante la perdita, la sua famiglia è "fonte di grande felicità". "Mentre il Covid implica nuovamente che non possiamo celebrare come avremmo voluto, possiamo ancora godere di molte felici tradizioni, che siano i canti natalizi - con una melodia ben nota - decorare l'albero, dare e ricevere regali o guardare un film preferito di cui già conosciamo il finale", ha detto Elisabetta. "Non sorprende che le famiglie apprezzino così spesso la loro routine di Natale", ha aggiunto.

“And for me and my family, even with one familiar laugh missing this year, there will be joy in Christmas, as we have the chance to reminisce…”



