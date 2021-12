Regina Elisabetta, "non li nomina mai". il retroscena sul primo discorso di Natale senza Filippo

Giada Oricchio 25 dicembre 2021 a

a

a

Natale con retroscena e (terribile) imprevisto per la Regina Elisabetta II: Andrea, Harry e Meghan spariscono dal discorso, mentre un intruso armato ha tentato di fare irruzione nel castello di Windsor.

Si chiude un anno complicato per la Corona inglese e in particolare per la sua rappresentante più amata: Sua Maestà. Prima la pandemia di Covid che ha messo in ginocchio il Regno Unito, poi la crudele intervista di Harry e Meghan con accuse di razzismo e menefreghismo alla Royal Family, a seguire la morte dell’amatissimo marito Filippo. E ancora: una serie di riposi precauzionali (compreso il divieto del cicchetto serale) che da metà ottobre le hanno impedito di prendere parte a numerosi eventi ufficiali, l’annullamento delle feste a causa della fortissima recrudescenza del virus in Gran Bretagna e infine pure la mancata partecipazione alla funzione del 25 dicembre nella chiesa di San Giorgio sempre per motivi di cautela sulla sua salute.

Armato nei giardini di Windsor mentre la Regina tiene il discorso di Natale e ricorda Filippo: "Ci manca"

Così era alta l’attesa per il messaggio di auguri ai sudditi in diretta sulla BBC1 e la sovrana non ha tradito le aspettative con uno degli speech più emozionanti di sempre. La monarca si è seduta dietro una scrivania adornata con una sola fotografia, quella della regina e del duca nel 2007 per celebrare il loro 60° anniversario di matrimonio mentre parlava alla nazione dal White Drawing Room nel Castello di Windsor.

Ha indossato la spilla di zaffiri della luna di miele nel 1947 e del suo anniversario di matrimonio con diamanti, ha avuto parole di conforto per le famiglie che hanno perso una persona cara e hanno affrontato la crisi da Covid: “Sebbene sia un momento di grande felicità e buon umore per molti, il Natale può essere difficile per coloro che hanno perso i propri cari. Quest'anno, soprattutto, capisco perché” e ha sottolineato come le mancasse “la risata familiare di Filippo durante le festività natalizie. Il suo senso del servizio, la curiosità intellettuale e la capacità di spremere il divertimento da ogni situazione erano tutti irrefrenabili”. Ha reso omaggio al defunto marito svelando un particolare privatissimo: “Alla fine aveva lo stesso scintillio malizioso e indagatore, era brillante come quando l'ho visto per la prima volta”.

Video su questo argomento L'omaggio della regina Elisabetta al principe Filippo nel discorso di Natale

Uno strappo alla consueta riservatezza, anzi un doppio strappo perché ha dato il permesso a Buckingham Palace di rilasciare un piccolo numero di preziose immagini del marito. Poi Elisabetta ha usato parole affettuose e di elogio per il figlio maggiore Charles, la moglie Camilla e William e Kate per il loro impegno climatico. Appena un cenno fugace, anzi “democratico” ai quattro pronipoti nati quest'anno, cioè anche a Lilibet Diana, nata il 4 giugno scorso e mai vista di persona. Non è mai stata nominata apertamente così come non sono stati citati Harry e Meghan, i reali a intermittenza (o convenienza).

Non c’è stato alcun riferimento neppure al figlio Andrea, travolto dallo scandalo Epstein sui rapporti sessuali con ragazze minorenni (il duca nega tutte le accuse, nda). Né sullo schermo né per nome durante la trasmissione di nove minuti, la Regina ha mai parlato dell’imbarazzante trio che si è ritirato dai doveri reali mentre la Casa di Windsor affronta la sua crisi più grave dagli anni '90. Buckingham Palace ha annunciato che in primavera si terrà presso l'Abbazia di Westminster una funzione di ringraziamento per la vita del Duca di Edimburgo e si aspetta che Harry e Meghan siano presenti.

Armato nei giardini di Windsor mentre la Regina tiene il discorso di Natale e ricorda Filippo: "Ci manca"

Un’altra occasione per ricucire i rapporti che probabilmente i Duchi di Sussex butteranno all’aria per fare i milionari alternativi finto informali. Senza contare che nel 2022 sarà pubblicato il libro di memorie di Harry e non sarà un balsamo per le ferite dell’augusta nonna alle prese con il Giubileo di Platino del suo regno. Ciliegina sulla torta di un Natale amaro per Sua Maestà? Un intruso armato arrestato nel parco del castello di Windsor, dove la regina sta festeggiando il Natale in compagnia dei Duchi di Cornovaglia, dell’altro figlio Edward con la moglie Sophie e i figli, Louise e James. Si tratta di un ragazzo di 19 anni di Southampton fermato questa mattina intorno alle 8.30 e ora in carcere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.