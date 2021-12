"Il vaccino anti-Covid causa l'Aids". Jair Bolsonaro è nei guai e parte l'indagine in Brasile

04 dicembre 2021 a

Jair Bolsonaro continua a far parlare di sé. Il giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha ordinato un'indagine sul presidente Bolsonaro per commenti che collegano i vaccini contro il COVID-19 all'Aids, una relazione respinta da medici e scienziati. De Moraes ha incaricato il principale procuratore del paese, Augusto Aras, di esaminare l'accusa sollevata da un'inchiesta sulla pandemia condotta dal Senato brasiliano. Bolsonaro ha dichiarato in una trasmissione del 24 ottobre che "i rapporti ufficiali del governo del Regno Unito suggeriscono che le persone completamente vaccinate stanno sviluppando la sindrome da immunodeficienza acquisita molto più velocemente del previsto".

Facebook e Instagram hanno rimosso quel video giorni dopo, dicendo che viola le loro regole. Il presidente brasiliano, che non vaccinato e si è spesso opposto all'obbligo vaccinale, ha sostenuto che stava semplicemente citando un articolo sulla rivista Exame e non facendo affermazioni. Il futuro dell'indagine è però incerto: Aras va raramente contro il presidente e non ha aperto un'indagine sulla gestione della pandemia da parte di Bolsonaro nonostante le richieste della commissione del Senato. Il Brasile ha registrato 615mila morti dovute al Covid da inizio pandemia.

