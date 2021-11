Omicron non colpisce duro, i casi in Europa sono 33. Tutti asintomatici o con sintomi lievi

29 novembre 2021 a

a

a

La variante Omicron, che sta terrorizzando l'Europa, fortunatamente al momento non sta colpendo duro. La speranza è che i primi dati siano confermati. Infatti, ad oggi, sono 33 i casi confermati di Omicron segnalati in otto paesi dell’Unione europea: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi e Portogallo. Tutti i casi confermati hanno una storia di viaggi in paesi africani, con voli che hanno fatto scalo in altre destinazioni tra l’Africa e l’Europa. "Tutti i casi per i quali sono disponibili informazioni riguardo alla gravità, erano asintomatici o lievi. Finora non sono stati segnalati casi gravi e non c’è stato nessun decesso". Così l’ Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, in un aggiornamento online sulla variante Omicron. "Sono stati segnalati altri casi in sette paesi e territori al di fuori dell’Ue: Australia, Botswana, Canada, Hong Kong, Israele, Sudafrica e Regno Unito", sottolineano gli esperti Ecdc.

