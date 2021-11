Sophia Urista, schifo sul palco: la cantante rock urina in faccia al fan. Poi chiede scusa

17 novembre 2021 a

a

a

Momento fetish durante un concerto rock in Florida. La cantante Sophia Urista, della band con influenze metal Brass Against, lo scorso 11 novembre ha urinato durante un live del suo gruppo. Il gesto estremo mentre si stava esibendo con gli altri colleghi in un concerto al Festival Welcome to Rockville a Daytona Beach, in Florida.

Uno spettatore è salito sul palco e si è reso disponibile a sdraiarsi sul pavimento sotto di lei, mentre continuava a cantare e i musicisti a suonare, accettando di essere partecipe alla scelta della cantante di urinare su di lui. Il gesto ha fatto immediatamente il giro del web e dei social, scatenando critiche e attacchi feroci contro la scena disgustosa che è stata realizzata davanti a una platea di spettatori.

Dopo la valanga di attacchi, la band si è scusata. “Ciao a tutti. Voglio parlare della mia performance al Rockville metal festival di Daytona. Ho sempre messo dei limiti nella musica e sul palco. Quella notte ho spinto troppo oltre i limiti. Amo la mia famiglia, la band, e i fan più di qualsiasi altra cosa e so che alcuni si sono sentiti urtati e offesi da ciò che ho fatto. Chiedo scusa a tutti loro e voglio che sappiano che non ho fatto quel gesto per urtarli. Non sono un’artista dedita ai gesti scioccanti. Io voglio sempre mettere la musica prima di tutto. Sono grata a tutti quelli che hanno continuato ad amarmi e a supportarmi”, si legge nella scritta postata su facebook da Sophia Urista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.