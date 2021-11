Furto a casa di Tamara Ecclestone, condannata la gang milanese

15 novembre 2021 a

I tre italiani Alessandro Donati, Alessandro Maltese e Jugoslav Jovanovic sono stati condannati a pene carcerarie di diverse entità, dopo essere stati dichiarati colpevoli da un tribunale di Londra anche per il furto del dicembre 2019 nella villa di Tamara Ecclestone, figlia del boss della Formula 1 Bernie Ecclestone. Lo hanno riferito i media britannici.

I primi due membri della banda, che nei primi 13 giorni del dicembre 2019 commise furti per 26 milioni di sterline, sono stati condannati rispettivamente a 8 anni e 9 mesi di carcere per cospirazione a scopo di furto; Jovanovic a 11 anni di detenzione per la stessa accusa e per riciclaggio di denaro. I tre si erano dichiarati colpevoli del furto nella residenza Ecclestone; sono stati condannati anche per furti nelle residenze di Frank Lampard e del presidente del Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha. Gran parte del bottino non è stato recuperato. Un altro uomo, Daniel Vukovic, considerato «primo ideatore» dei colpi della banda, resta ricercato: secondo una recente indagine di Bbc, avrebbe almeno 19 identità e si troverebbe a Belgrado, in Serbia.

