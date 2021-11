Cocktail di farmaci e sonniferi, perché Charlene è fuggita in Sudafrica

Giorgia Peretti 11 novembre 2021 a

Il mistero attorno alla partenza di Charlene di Monaco ora sembra avere una spiegazione. La principessa è al centro del gossip per la presunta crisi con il principe Alberto complice anche la sua fuga in Sudafrica durata 8 mesi. I motivi ufficiali che hanno accompagnato l’allontanamento dalla corte sono stati quelli legati alla sua salute fisica ma stando a quanto riportato dal settimanale francese “Voici” le ragioni sarebbero ben più profonde. Charlene Wittstock dopo mesi di lontananza dalla famiglia ha fatto il suo ritorno a Nizza nella giornata di martedì 10 novembre. Un momento documentato dalle foto istituzionali che l’hanno vista protagonista in un ritratto di famiglia con i gemelli Jacques e Gabriella e il consorte. Nelle immagini Charlene appare dimagrita e con i capelli molto corti, in un look quasi total black, è l'unica ad indossare la mascherina, probabile misura contro una fragilità immunitaria ancora da risolvere. Le voci attorno alla vicenda, però, instillano dei dubbi su quanto accaduto all’ex nuotatrice. Le indiscrezioni farebbero crollare l’immagine di famiglia felice costruita dai principi.

Charlene di Monaco, cosa non torna nel "lieto fine". Il dettaglio nascosto

Secondo il magazine “Voici” ciò che avrebbe tenuto lontana la Wittstock non sarebbe stato un intervento che le avrebbe causato una grave infezione otorinolaringoiatrica bensì un problema di dipendenza. Una delle possibilità da considerare, che sarebbe stata svelata da una fonte interna del Palazzo dei Principe, è che la principessa abbia trascorso questo tempo in Africa per disintossicarsi da cocktail di sonniferi, inizialmente assunti come antidolorifici. Sempre secondo il settimanale francese quello sarebbe stato il solo modo con cui Charlene riusciva a sopportare la vita di corte. Ma “Voici” non si ferma qui, il giornale riporta anche qualche episodio che confuterebbero quanto riportato. A quanto pare l’ex nuotatrice, in passato, avrebbe aggredito fisicamente la sua dama di compagnia, portando all’intervento di due guardie della sicurezza. E nel settembre 2021, sarebbe stata ricoverata perché in preda a deliri e a perdita di contatto con la realtà e non per un collasso, come riferito ufficialmente dai Grimaldi. E ancora si legge che lo scorso dicembre, quando la quarantatreenne è apparsa pubblicamente con la testa rasata non si trattava di un nuovo look sperimentato dalla moglie di Alberto. Parrebbe che nel corso un altro episodio psicotico, si sarebbe tagliata i capelli con le forbici, con le quali si sarebbe procurata una ferita al volto. Al momento restano solo indiscrezioni trapelate da fonti interne al palazzo, ma se fosse vero il nome di Charlene si aggiungerebbe alla lunga lista di principesse insofferenti ai rigidi protocolli reali così come alla vita di corte.

