Suzanna Newell, il dramma dell'atleta danneggiata dal vaccino: "Dopo Pfizer non cammino più"

10 novembre 2021 a

a

a

"Gravemente danneggiata dal vaccino". L'atleta di triathlon Suzanna Newell non riesce più a camminare dopo il vaccino anti-covid. La sua testimonianza alla manifestazione “Real Not Rare” davanti alla sede della Corte Suprema a Washington ha scioccato tutti: “Mi chiamo Suzanna Newell. Vivo a Saint Paul (Minnesota) con mio marito e 2 figli adolescenti - ha esordito Suzanna - Il 13 aprile ho seguito molto volentieri la raccomandazione del CDC e ho ricevuto la mia seconda dose di Pfizer. A quel punto, tutta la mia vita è cambiata. Ora sono gravemente disabile e mi occupo di responsabilità sociale di impresa".





"In precedenza - ha spiegato la Newell - sono stata per lungo tempo ciclista e triatleta. Non avevo patologie e avevo uno stile di vita sano. Ero abituata a una vita piena energia e altamente motivata. Amavo mantenere il mio corpo e la mia mente forti e con disciplina. Da quando sto male, ho zero motivazione o energia e sono in uno stato costante di estrema stanchezza. Faccio fatica a recuperare le parole e a ricordare le cose. Non riesco a concentrarmi, perché il mio cervello è in una nebbia costante in cui girovago senza meta. Questa è tortura. Ho sviluppato un’eruzione cutanea sulla fronte. Sento costantemente un forte ronzio nelle orecchie. Il mio corpo, una volta forte, fa costantemente male. Non ho mai un momento di sollievo a causa dolore alle articolazioni. È come se fossi invecchiato di 40 anni da un giorno all’altro. Ho le vertigini a intermittenza, la mia vista è sfocata, la mia pupilla destra non si dilata correttamente, la mia gamba destra ha un forte bruciore. Ho anche spasmi muscolari e contrazioni e ho vibrazioni interne. Ora sono un’assidua frequentatrice di studi medici con pochissime risposte e molti test dolorosi. Sono andata da un neurologo, reumatologo, cardiologo, ginecologo, neuro-oculista e fisioterapista tra gli altri. La maggior parte è oberata di lavoro e non sa che questa condizione sia possibile, quindi in ogni visita combatto per essere creduta e non essere considerata ansiosa. Dopo 2 notti in ospedale presso la Mayo Clinic e diversi appuntamenti di follow-up, il mio reumatologo della Mayo Clinic mi ha detto “Non esiste un piano B, quindi immagino che questo sia un arrivederci, che, per quelli di voi che non lo sanno, è un bel modo di dire addio.”

La storia del dramma di Suzanna continua così: "Non si sarebbero più interessati al mio caso. Sono passati più di 6 mesi e la maggior parte dei sintomi è peggiorata, non migliorata. Mi è stato diagnosticato un SFN (“small fiber neuropathy”, neuropatia delle piccole fibre) e una malattia autoimmune, ma arrivare a queste diagnosi è stata una lotta, ancora una volta perché la casistica è relativamente nuova e sconosciuta nella comunità medica. Ho una forte rete di supporto e un conto di risparmio su cui posso fare affidamento. Tuttavia, sono preoccupata per coloro che non ce la fanno. Questa non è una pandemia di non vaccinati, questa è una pandemia di traumi. Siamo inutilmente traumatizzati perché i nostri casi vengono trascurati, diagnosticati erroneamente o nascosti. Non siamo creduti e la nostra fiducia nei media e nel governo vacilla. Ora ci viene chiesto di fare qualcosa ai nostri corpi che sappiamo può causare problemi. Pensiamo che, come minimo, il pubblico abbia il diritto di sapere che questa è una possibilità, prima che facciano la loro scelta di essere vaccinati. Le imposizioni non fermeranno il covid, continueranno solo ad aumentare la discriminazione e causeranno sentimenti di ansia. Le persone naturalmente litigano, scappano o si bloccano quando si sentono minacciate. Non avevo paura del vaccino quando l’ho ricevuto. Ero entusiasta di fare la mia parte per il mio paese, ma dov’era il mio paese ora che sono stata danneggiata. Raccomanderei che, invece di quanto si sta facendo attualmente, si istituisca una rete di supporto per i danneggiati da vaccino. Dobbiamo anche proteggere i nostri figli con la trasparenza dei veri impatti medici del vaccino. Ci deve essere anche responsabilità per coloro che trarranno profitto dal tenere nascosti questi danni”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.