Panico aviaria in Francia: ecco il lockdown per i polli

Scatta il lockdown in Francia per colpa del virus. Ma non stiamo parlando né di una limitazione alla circolazione delle persone né del Covid, bensì dell’aviaria. Un’ordinanza ufficiale pubblicata nella nazione transalpina stabilisce che gli allevatori dovranno istituire un lockdown per pollame e volatili, in quanto il rischio per questi animali di contrarre l'influenza aviaria è “elevato”. L’obiettivo è quello di evitare contatti tra pollai e gli uccelli migratori, potenzialmente portatori del virus. La "moltiplicazione di casi nei Paesi vicini" e l'aumento del livello di rischio implica, dunque, che tutti gli allevamenti francesi dovranno rinchiudere i volatili per evitare contatti proprio con gli uccelli migratori. Non c’è pace all’incubo virus.

