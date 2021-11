Cop26, il Principe Carlo rischia di rimetterci la pelle: problemi evidenti nel salire sul palco

01 novembre 2021

Piccolo intoppo per il Principe Carlo. L’erede al trono del Regno Unito è inciampato mentre saliva sul palco della Cop26 di Glasgow per il proprio intervento sul clima. “L’emergenza climatica può essere ancor più grave e micidiale per il futuro dell'umanità di quanto è stata devastante la pandemia da Covid. So che tutti quanti portate un fardello pesante sulle vostre spalle e non avete bisogno che io vi dica che gli occhi e le speranze del mondo sono su di voi” le parole del figlio della Regina Elisabetta, che con nonchalance non ha fatto una piega dopo il rischio di caduta.