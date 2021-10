La Regina Elisabetta dice no al premio "Anziana dell'Anno". La lettera di rifiuto impressiona i sudditi

Giada Oricchio 21 ottobre 2021 a

Se non fosse un premio, ci sarebbe da offendersi: Elisabetta II dice no e respinge al mittente il riconoscimento “Anziana dell’anno”. Sua Maestà ha rifiutato l’onorificenza assegnata dalla rivista The Oldie, che da 29 anni premia le persone che ricoprono un particolare ruolo nella società nonostante l’età. The Queen ha convocato il suo segretario particolare, Tom Laing-Bake, e gli ha dettato una lettera gentile, lapidaria e con una punta di sarcasmo: “Sua Maestà crede che uno abbia gli anni che si sente e, in quanto tale, la regina non ritiene di rispondere ai criteri pertinenti per accettarlo. Si augura dunque che voi troviate un destinatario più adatto”.

Parafrasando Forrest Gump: “Vecchio è chi vecchio si sente”. Gyles Brandreth, scrittore, coordinatore del premio e amico del fu principe Filippo, non se l’è presa e ha definito il no della Regina “educato ma intransigente”. L’idea era stata di Maureen Lipman, già Dama dell’impero, intenzionata a esaltare la forza d’animo di Elisabetta che durante la pandemia si è dimostrata un modello per i sudditi e ha affrontato la morte del marito. Tuttavia qualcosa si muove dalle parti di Buckingham Palace perché dopo lo stop al bicchierino di Martini per conciliare l’augusto sonno, i dottori hanno imposto a Sua Maestà “qualche giorno di riposo” cancellando una visita di due giorni in Irlanda del Nord.

Ma in una nota la Regina d’Inghilterra ha fatto precisare: “La regina Elisabetta ha accettato a malincuore il consiglio dei medici. È di buon umore e dispiaciuta di non poter visitare l’Irlanda del Nord”. Queste precauzioni sono necessarie in vista dei 3 giorni di festeggiamenti per il Giubileo di Platino, i 70 anni di regno di Elisabetta, previsti per gli inizi di giugno 2022.

