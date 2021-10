Colombia, arrestato il re del narcotraffico “Otoniel”. Colpo al Clan del Golfo: come la cattura di Pablo Escobar

24 ottobre 2021 a

Dairo Antonio Usuga, alias ‘Otoniel’, è stato arrestato. Il signore della droga più ricercato della Colombia è stato catturato dalle autorità in quello che è stato annunciato come il “più grande colpo ai narcotrafficanti del paese da decenni”. Catturato in una zona rurale del dipartimento di Antioquia vicino al confine con Panama, Otoniel, dopo essere diventato il leader del Gulf Clan, una delle più potenti organizzazioni criminali in Colombia, era considerato uno dei bersagli più ricercati per le autorità colombiane. Sulla sua testa pendeva una taglia di 5 milioni di dollari.

"Questo è il colpo più duro al traffico di droga di questo secolo nel nostro paese", ha detto il presidente Ivan Duque in una conferenza stampa, affermando che l'arresto è stato "solo paragonabile alla cattura di Pablo Escobar", il signore della droga ucciso in una sparatoria con polizia nel 1993. "​​Otoniel era il signore della droga più temuto al mondo, un assassino di polizia, soldati, attivisti locali", ha detto Duque. "Questa è la fine del Clan Del Golfo", ha aggiunto il presidente, invitando gli altri membri dell'organizzazione criminale a consegnarsi o "sentire tutto il peso della legge”.

Un agente di polizia è morto durante l’operazione. Otoniel era il leader del cartello della droga Clan del Golfo, che il Dipartimento di Stato USA descrive come "pesantemente armato ed estremamente violento". Otoniel ne era diventato il leader dopo aver lavorato come guerrigliero di sinistra e paramilitare: il cartello è composto da ex membri di organizzazioni terroristiche e usa la violenza e l'intimidazione per controllare le rotte del narcotraffico, i laboratori di lavorazione della cocaina, i punti di partenza dei motoscafi e le piste di atterraggio clandestine. Duque ha concluso il suo discorso televisivo con un messaggio per tutti gli altri trafficanti di droga: "A tutti i criminali e narcotrafficanti dico o vi arrendete, o verremo a prendervi".

