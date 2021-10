Ritrovata in mare una spada risalente alle Crociate

Recuperata da un sub, ha circa 900 anni

Una spada risalente a 900 anni fa, ai tempi delle crociate. L'ha ritrovata un sub israeliano al largo della costa mediterranea di Israele. L’Autorità per le Antichità israeliane ha affermato che l’uomo durante un’immersione al largo della costa nord ha individuato una serie di antichi manufatti che includevano ancore, ceramiche e una spada. Il sub si trovava a circa 150 metri al largo della costa in acque profonde cinque metri quando ha rinvenuto i reperti. Gli esperti affermano che l’area offriva riparo ad antiche navi ed è sede di molti tesori archeologici, alcuni risalenti a 4.000 anni fa. Ma i reperti sono difficili da individuare a causa delle sabbie in costante movimento.

Temendo che la sua scoperta potesse scomparire sotto la sabbia, il sub ha portato la spada a terra e l’ha consegnata agli esperti del governo, hanno detto le autorità. «È emozionante incontrare un oggetto così personale, che ti riporta indietro nel tempo di 900 anni in un’era diversa, con cavalieri, armature e spade», ha detto Nir Distelfeld, un ispettore dell’unità di prevenzione delle rapine, sottolineando che sulla spada, fatta di ferro, erano incrostati organismi marini. L’arma, lunga un metro, è interamente ricoperta di organismi marini, avvolta in sedimenti e incrostata di conchiglie che la rendono particolarmente pesante. Una volta accuratamente ripulita ed analizzata, la spada sarà esposta al pubblico. Al al sub, identificato come Shlomi Katzin, è stato consegnato un attestato di apprezzamento per buona cittadinanza.

Le crociate, iniziate nel 1095 e durate secoli, videro i cristiani europei viaggiare in Medio Oriente per cercare di prendere il controllo di Gerusalemme e di altre parti della Terra Santa, allora sotto il dominio dei musulmani. Per secoli, il tratto della costa Carmel dove la spada è stata rinvenuta, è stato un rifugio per le navi commerciali durante le tempeste e non lontano sorgeva la cittadella di Atlit. «Queste condizioni hanno attratto navi mercantili nel corso dei secoli, lasciando dietro di sé ricchi reperti archeologici» ha spiegato Katzin.

