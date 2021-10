Charlene di Monaco non torna (ancora) a Monte Carlo: l'ultima operazione, fiato sospeso per la principessa

Giada Oricchio 11 ottobre 2021 a

a

a

Monte Carlo sembra un ricordo per Charlène di Monaco. A sorpresa, venerdì 8 ottobre, la principessa è stata sottoposta a un quarto intervento chirurgico, il terzo in anestesia generale. Il portale “monacomatin.mc” ha lanciato in anteprima la notizia e poco dopo un comunicato della Fondazione di Charlène ha confermato: “Sua Altezza Serenissima la principessa Charlene di Monaco sarà sottoposta ad anestesia generale per la sua ultima operazione che si svolgerà oggi. La Fondazione Principessa Charlene di Monaco augura il meglio per questo ultimo intervento e il suo pieno recupero”.

Dunque, sarebbe l’ultimo intervento e si spera quello risolutivo. Tuttavia, va notato che il Palazzo dei Principi, sede della casa reale monegasca, non ha rilasciato alcuna nota ufficiale diversamente da quanto fece in occasione della terza operazione in anestesia generale. Neppure Alberto ne aveva fatto cenno nelle dichiarazioni della scorsa settimana quando non indicò la data precisa del rientro alla Rocca limitandosi a dire: “Attendiamo il parere dei medici nell’ultima visita”.

Nonostante sapesse di dover tornare sotto i ferri, Wittstock, mercoledì 6 ottobre, aveva presenziato a un incontro istituzionale con il Re degli Zulu, Misuzulu, come da foto pubblicata sull’account ufficiale @the_african_royal_families, mentre il 2 ottobre era stata lei stessa a postare sul suo profilo Instagram un’immagine mistica: rosario al collo e lettura della Bibbia. In entrambi gli scatti, la moglie di Alberto II di Monaco appare dimagrita e provata da una guarigione tanto lunga quanto accidentata. Cosa sta succedendo veramente all’ex nuotatrice?

La Principessa è in Sudafrica da marzo per una campagna a tutela dei rinoceronti in via di estinzione, ha contratto una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a un ciclo di operazioni chirurgiche alla testa e all’impossibilità di prendere un aereo per curarsi in Europa. Ma la tribolata convalescenza, le due fugaci visite di Alberto II con i gemelli Jacques e Gabriella e le indiscrezioni dei giornali su un litigio all’origine del viaggio di Sua Altezza Serenissima nel Paese d’origine (dove starebbe cercando casa, nda) hanno alimentato le voci di un matrimonio infelice culminato in un divorzio imminente.

Il Principe Alberto ha smentito categoricamente senza però convincere del tutto. Adesso il nuovo intervento, a quanto pare l’ultimo, poi la guarigione che finora non è andata nel migliore dei modi. In pochi scommettono che Charlène Wittstock tornerà a Monte Carlo per fine ottobre, la deadline indicata a giugno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.