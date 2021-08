In Onda, “sindacati come Bolsonaro”. Tito Boeri è una furia: spingono le persone a non vaccinarsi

24 agosto 2021 a

Tito Boeri prende a cannonate i sindacati e la loro strategia sulla campagna vaccinale. L’economista, nonché ex presidente dell’Inps, è ospite in collegamento di In Onda, programma di La7 condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio, e nella puntata del 24 agosto punta il dito sui sindacati, arrivando ad usare parole pesanti nei loro confronti: “Il sindacato dovrebbe prendere una posizione chiara sui vaccini, i dati sulle morti bianche da Covid sono tantissime. Sono circa un terzo delle morti sul lavoro e parliamo che sottostimano l’entità del contagio, perché sono solo quelli riportati all’Inail. Il sindacato dovrebbe essere in prima linea a spingere tutti i lavoratori a vaccinarsi. Questo non lo sta facendo. Se volete vi leggo un comunicato della Fiom, Fim e Uil in cui danno delle informazioni fuorvianti sulle cure contro il Covid. Sembra scritto da Bolsonaro o da Trump, sembra uno dei loro proclami quando si negava il fatto di spingere le persone a vaccinarsi. È una frase fuorviante. Poi c’è il rifiuto per le sanzioni sul posto di lavoro per chi non si vaccina. Come è possibile spingere le persone a vaccinarsi se non c’è una sanzione per chi non lo fa? Come fa uno Stato ad imporre alle persone di vaccinarsi se non vogliono farlo? I sindacati vogliono una legge con l’obbligo, ma la situazione è questa. Il dovere del sindacato - ribadisce e conclude Boeri - è spingere tutti a vaccinarsi, quindi bisogna accettare il fatto che in alcuni lavoro è necessario fare accordi con le aziende”.

