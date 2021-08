Bambino ucciso da una vespa di mare. Tragedia in spiaggia, cosa sono le cubomeduse: veleno letale

30 agosto 2021 a

Tragedia sulle spiagge da sogno della Thailandia. Un bambino israeliano di soli 9 anni è morto in seguito alla puntura di un esemplare di medusa velenosa, probabilmente una cubomedusa (cubozoi) detta anche vespa di mare.

Il piccolo era in vacanza con la famiglia che si trovava su una spiaggia di Ko Phangan, isola della parte sud-est della Thailandia. Il dramma mentre il bimbo faceva il bagno. Era in acqua quando ha avvertito la puntura della medusa. Nonostante l'allarme e i, pronto intervento dei medici dell'ospedale locale, il veleno della cubomedusa non ha dato scampo al piccolo. Il ministero degli Esteri israeliano, insieme al consolato in Thailandia, si sono mossi per aiutare la famiglia. Intanto le autorità locali hanno avviato un'indagine per far luce sull'accaduto.

La notizia ha sconvolto la comunità locale e i turisti che affollano le località turistiche di Ko Phangam. Pertanto sono state installato delle reti per prevenire l'avvicinarsi di queste pericolose meduse alle spiagge mentre gli operatori turistici temono un crollo nelle visite.

Ma cosa sono le cubomeduse? Sono le meduse dette cubozoi della classe Cnidaria, caratterizzate da un ombrello a forma di cubo, che dà il nome a questo tipo di animali marini. Sono considerate le meduse più pericolose per l'uomo in quanto il loro veleno può fermare il cuore in pochissimo tempo. Il nome di vespa di mare è invece dovuto al fatto che oltre ai tentacoli tossici questi animali sono dotati anche di un pungiglione.

