Kate Middleton brilla sul red carpet di 007: Bond girl tutta d'oro per la prima a Londra

Un vestito d’oro con mantella per brillare alla premiere del film “No Time To Die”, l’ultima pellicola della saga di 007. Scintillante, sfavillante, meravigliosa: Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, ha rubato la scena all’attore Daniel Craig e a tutte le Bond girl con una abito che passerà alla storia. Se Meghan Markle ha deciso per la svolta da donna in carriera con laptop al seguito e cappotto di cashmere per i 25° dell’autunno newyorchese, alla Royal Albert Hall di Londra la futura Regina ha alzato la posta in gioco con un abito color oro con scollatura a V e cappa ad avvolgere le braccia.

Il vestito, firmato da Jenny Packham, era interamente ricoperto di paillettes, che creavano intrecci sul corpetto, si stringevano sulla vita e si aprivano a raggio sulla gonna di un tessuto leggerissimo, quasi trasparente e dall’effetto vicino al nude look. Impeccabile anche l’acconciatura, capelli raccolti sulla nuca in un’elaborata treccia, il trucco bronze glow e un paio di vistosi orecchini d’oro senza null’altro al collo o ai polsi. Dalle foto che la ritraggono sorridente e innamorata, sembra che Middleton abbia ceduto al “ritocchino” o meglio alla laminazione ciglia e sopracciglia per intensificare lo sguardo. Elegante e glamour allo stesso tempo. D’altra parte il segreto della moglie del principe William è proprio quello di passare dall’abito low cost all’haute couture, dal pub del Norfolk a mangiare un panino all’evento mondano con disinvoltura, ma soprattutto senza perdere credibilità.

