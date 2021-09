27 settembre 2021 a

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, 78 anni, riceverà oggi la sua terza dose di vaccino contro il Covid-19. Lo rende noto la Casa Bianca. La settimana scorsa gli Stati Uniti hanno autorizzato una nuova dose di richiamo del vaccino Pfizer per le persone dai 65 anni in su, oltre che per quelle ritenute a «rischio».

