Joe Biden, la gaffe clamorosa con il primo ministro: "Voglio ringraziare... quel tizio".

“Voglio ringraziare quel tizio laggiù”. Nuova clamorosa gaffe di Joe Biden. Durane la conferenza stampa di presentazione della partnership con Gran Bretagna e Australia sulla sicurezza, il Primo Ministro britannico, Boris Johnson ha dato la parola a Biden che ha detto: “Grazie, Boris”, poi si è girato verso il monitor su cui era in collegamento da remoto il primo ministro australiano, Scott Morrison, ha avuto un momento di esitazione e se ne è uscito con l’espressione: “e ringrazio quel tizio in basso. Grazie mille amico”.

Aveva dimenticato il nome. Morrison ha glissato limitandosi ad alzare il pollice in alto in segno di ok. Ma il Presidente USA deve aver avuto un’illuminazione a scoppio ritardato o un suggeritore in cuffia perché subito dopo ha precisato: “Sono onorato oggi di essere affiancato da due dei più stretti alleati, Australia e Regno Unito, per avviare una nuova fase della cooperazione trilaterale per la sicurezza tra i nostri paesi. Come hanno detto il primo ministro Morrison e il primo ministro Johnson, voglio ringraziarvi per questa partnership …”.

Meglio tardi che mai. Peccato che il video fosse già diventato virale sul web. Solo poche settimane fa, l’ottantenne inquilino della Casa Bianca era stato pizzicato a sonnecchiare durante un incontro con il premier israeliano Naftali Bennett in merito alla caotica ritirata dall’Afghanistan. La regia fu costretta a staccare il primo piano e a passare su un’inquadratura panoramica.

Buonanotte America: il pisolino di Biden in diretta tv specchio degli Stati Uniti di oggi

