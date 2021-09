Vulcano esplosivo La Palma, arriva la previsione choc: potrebbe durare più di un mese

25 settembre 2021 a

Dopo 50 anni è andata in scena un'eruzione del vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma alle Canarie. Ma quanto potrebbe durare l’attività del vulcano spagnolo? L'Istituto di vulcanologia delle isole Canarie (Involcan) ha stabilito che potrebbe andare avanti per un periodo compreso tra i 24 e gli 84 giorni, stimando una media di 55 giorni analizzando le precedenti eruzioni. David Calvo, portavoce Involcan, ha analizzato la situazione, spiegando che la lava “nelle ultime ore ha rallentato molto, ora si muove a 300 metri all'ora, forse meno, perché sta arrivando in una zona molto pianeggiante”.

Il vulcano Cumbre Vieja, che ha iniziato a eruttare la scorsa domenica, aveva preoccupato gli scienziati già da una settimana prima ed era stato posto sotto stretta sorveglianza a causa dell'intensa attività sismica registrata. Involcan ritiene che l'eruzione potrebbe durare “diverse settimane o pochi mesi”. Nel 1971 lo stesso vulcano eruttò per 24 giorni, nel 1949 per 47 e nel 1712 per 56 giorni.

Nel frattempo i voli da e per l'isola spagnola di La Palma, alle Canarie, sono stati cancellati a causa della una nube di cenere buttata fuori dal Cumbre Vieja. L’operatore dell'aeroporto di La Palma, Aena, ha annunciato che il traffico aereo è stato sospeso "a causa dell'accumularsi di cenere" in aria. La società ha precisato che gli altri aeroporti delle Canarie sono ancora operativi. La Palma è una delle sette isole che compongono l'arcipelago spagnolo delle Canarie, nell'oceano Atlantico. Nelle ultime ore ci sono state evacuazioni in tre villaggi aggiuntivi dell'isola. Sono circa 7mila le persone che hanno dovuto lasciare le loro case. Le squadre di emergenza si sono ritirate dal vulcano venerdì, visto che eruzioni hanno sparso su un'ampia area rocce fuse e cenere. I flussi di lava hanno distrutto centinaia di edifici sul lato occidentale dell'isola.

