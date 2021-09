Isole Canarie, eruzione del vulcano Cumbre Vieja devasta La Palma: "Evacuazione di massa"

19 settembre 2021 a

L'isola di La Palma, nell'arcipelago delle Canarie, è in fiamme e si prepara all'evacuazione di massa. Il vulcano Cumbre Vieja ha eruttato all'improvviso, dopo giorni di attività sismica con terremoti, e ha gettato nel panico i residenti. Una valanga di fuoco ha invaso le strade e le autorità spagnole colte alla sprovvista stanno predisponendo in queste ore l’evacuazione di quasi 40mila persone nel caso in cui l’attività dovesse intensificarsi e diventare pericolosa per l'incolumità dei cittadini.

Si tratterebbe comunque di un’eruzione di tipo effusivo e non esplosivo. Il rischio più grande sarebbe l’eventuale collasso dei fianchi del vulcano, un evento temuto da milioni di persone e che potrebbe causare uno tsunami nell’oceano Atlantico.

