Meghan Markle in posa con i gioielli: il patrimonio d'oro della duchessa sulla copertina di Time

Meghan Markle e i gioielli da 500.000 dollari. La duchessa di Sussex, moglie del principe Harry d’Inghilterra ha messo in mostra monili da capogiro sulla copertina di “Time” dedicata ai 100 personaggi più influenti al mondo nel 2021. Le tre foto pubblicate dalla rivista hanno suscitato l’ironia del web per i pesanti ritocchi (che stranamente questa volta non hanno infastidito la Duchessa) e per la posa “da parrucchiere” di Harry: un passo indietro e il braccio sulla spalla della moglie con chioma fluente fresca di spazzola. Ma c’è dell’altro.

Sotto la lente di ingrandimento sono finiti anche i brillocchi preziosi di Markle. E’ proprio il caso di dire che per l’occasione, Meghan si è ricoperta d’oro. L’ex attrice ha tirato fuori non uno, ma ben due Cartier (brand molto amato dalla benefattrice): l’orologio Tank di Lady Diana, ereditato da Harry e finito nel portagioie della moglie, e l’iconico bracciale Love. Per un totale di 30 mila dollari.

Sempre al polso spicca un bracciale in oro della designer Jennifer Meyer da 3 mila dollari. Anche le mani erano ingioiellate, dall’anello di diamanti del Botswana fatto realizzare dal Duca di Sussex nel 2017 (poco importa che venisse dalle miniere di sangue) per 350 mila dollari a un anellino di oro rosa al mingolo customizzato per la Duchessa fino all’economico “ring” (525 dollari) con diamante rosa a spirale del brand newyorkese Shiffon che lavora e si impegna per la parità di genere. Dunque è un simbolo dell’empowerment femminile. Senza considerare l’outfit firmato. Dalla mega villa da 14 milioni di sterline a Montecito, Los Angeles, per oggi è tutto.

