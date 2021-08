Sull'Afghanistan Biden fa il bis del Vietnam, cosa dice il presidente Usa

25 agosto 2021 a

Sull'Afghanistan Joe Biden fa il bis di quel che disse all'epoca del Vietnam, quando era un semplice senatore. Le parole del presidente Usa vengono postate sui social da Ian Bremmer, politologo fra i maggiori esperti di politica Usa.

Ma cosa disse allora Biden? "Potrei essere il figlio più immorale di una pistola in questa stanza - ha detto Biden - Mi sto stancando di sentir parlare di moralità, del nostro obbligo morale. C'è un punto in cui sei incapace di rispettare gli obblighi morali in tutto il mondo. Non credo che gli Stati Uniti abbiano l'obbligo, morale o meno, di evacuare i cittadini stranieri...Gli Stati Uniti non hanno alcun obbligo di evacuare uno o 100.001 sudvietnamiti". Sembra proprio di sentirlo parlare oggi...

