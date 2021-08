Attacco Isis all'aeroporto di Kabul, allarme degli 007 Usa

25 agosto 2021 a

Sarebbe «imminente» un attacco terroristico all’aeroporto di Kabul. A quanto apprende l’Adnkronos, secondo l’intelligence americana, infatti, l’Isis avrebbe concluso la fase di preparazione di un imminente attacco terroristico contro l’aeroporto internazionale nella capitale afghana. Per eseguire l’attacco, secondo un’informativa degli 007 Usa, i militanti dello Stato Islamico avrebbero programmato di utilizzare oltre 10 attentatori kamikaze nonché numerosi razzi.

Di una «minaccia» terroristica ha parlato anche il Pentagono: «Sappiamo che c’è una minaccia dall’Isis» attorno all’aeroporto di Kabul, hanno sottolineato i portavoce Jack Kirby e William Taylor, dopo che il presidente Joe Biden aveva fatto riferimento proprio a questa minaccia come una delle ragioni che lo hanno portato a confermare la scadenza del 31 agosto per la fine delle operazioni di evacuazione dall’Afghanistan. Il Pentagono ha anche confermato che tra i comandanti Usa sul terreno e i talebani c’è una costante linea di comunicazione per "filtrare" le persone che accedono all’aeroporto per essere evacuate.

