Meghan Markle, "disperata". Niente party con gli Obama, ecco perché non l'hanno invitata

Desperate housewife e pure un po’ copiona. Meghan Markle voleva “disperatamente” partecipare al compleanno per i 60 anni di Barack Obama ma Angela Levin, che ha scritto una biografia del principe Harry, ha rivelato che né lei né il marito sono stati invitati al mega party sotto il tendone della villa di Martha's Vineyard. E secondo parte dei democratici USA, la coppia starebbe emulando l’ex presidente americano e la moglie.

Obama non ha voluto il principe Harry e Meghan Markle alla sua festa

Alla festa di Obama c’erano star come John Legend e Chrissy Teigen, George Clooney, Jay-Z e Beyoncé, Gayle King, ma non la duchessa di Sussex. Se non è uno smacco questo… La scrittrice Angela Levin ha spifferato a “The Sun”: “Mi è stato detto che Meghan voleva disperatamente essere l'ospite speciale dell’esclusiva festa di Obama. Ma non sono mai stati sulla lista originale”. E ci sarebbe un motivo preciso: gli Obama hanno voluto prendere le distanze dai due transfughi dopo la terribile intervista a Oprah Winfrey in cui hanno accusato la Royal family di razzismo, indifferenza e disinteresse verso i pensieri suicidi della Markle. L’ex presidente degli USA non avrebbero apprezzato quello sputtanamento e la prova sta nel fatto che Michelle Obama spese parole molto diplomatiche per commentare le rivelazioni invitando a una conciliazione perché “niente è più importante della famiglia”.

D’altra parte invitare Harry senza Meghan non era possibile, ma non è nemmeno opportuno e realistico sposare la causa dei Sussex e di conseguenza rompere con William, futuro Re d’Inghilterra. Gli Obama incontrarono Elisabetta al vertice del G20 nel 2009 e nel 2011 la monarca li ospitò per tre giorni. Nel 2016 una cena con William e Kate a Kensington Palace in cui regalarono al piccolo George un cavallo a dondolo. Alla morte di Filippo, Duca di Edimburgo scrissero su Twitter un messaggio celebrativo: “Attraverso il suo straordinario esempio, la sua Altezza reale Prince Philip ha dimostrato che la vera partnership ha spazio per l'ambizione e l'altruismo, tutto in servizio di qualcosa di più grande. I nostri pensieri sono con Sua Maestà la Regina, la famiglia reale e il popolo britannico”. Non solo, durante il tour per promuovere il suo libro nel 2019, Michelle descrisse the Queen come "meravigliosamente calda, divertente, elegante, gentile e premurosa in modi davvero interessanti”, mentre a ottobre 2020, Barack Obama ha pubblicamente elogiato il principe William, vincitore del premio Earthshot per l’impegno ambientalista. Interessi e rapporti consolidati che non possono essere spazzati via da un’opportunistica faida familiare. E c’è anche una cosa in particolare che avrebbe irritato Barack e Michelle Obama.

L’ex attrice, in occasione dei suoi 40 anni, ha lanciato l’iniziativa 40x40 per incoraggiare le donne a tornare al lavoro dopo la pandemia. Ebbene, secondo la Levin, il logo e il concetto è una copia del 60x60 di Obama che prendendo spunto dalla festa per i 60 anni ha chiesto ad amici e supporter di donare 6 o 60 dollari a una causa caritatevole. Una strana coincidenza. La Royal Expert Camilla Tominey ha affermato che l’assenza evidente di Harry e Meghan Markle (il loro staff ha fatto sapere che non intendevano partecipare, nda) dalla celebre festa è il segno che la loro “relazione speciale” è finita e che alcune persone della cerchia democratica degli Obama hanno parlato di “tentativi dei Sussex di scimmiottare tutto ciò che fanno gli Obama”.

