Afghanistan, la foto che scandalizza l'Inghilterra e mette nei guai Boris Johnson

20 agosto 2021

a

a

E' stata postata da Pen Farthing, ex ufficiale dei Royal Marine poi andato in Afghanistan con una ong. Ritrae un grosso aereo britannico partito da Kabul alla volta di Londra con a bordo solo la moglie di Pen, Kaisa: tutto il resto dell'aereo vuoto.

La foto è stata postata dallo stesso ex ufficiale britannico dicendo ovviamente di essere contento per sua moglie messa in salvo, ma che era scandaloso che con migliaia di afghani che imploravano la salvezza e consegnavano ai soldati britannici i loro bambini quell'aereo volasse vuoto. La foto domina stamattina i media britannici e scatena ondate di indignazione verso il governo.

