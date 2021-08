In Onda, Rula Jebreal difende le femministe e accusa la destra: "Di chi è la colpa della guerra in Afghanistan"

Giada Oricchio 20 agosto 2021 a

Il disastroso ritiro dall’Afghanistan da parte dell’Occidente dopo la riconquista del paese da parte dei talebani che hanno già avviato le prime sanguinose repressioni contro l’opposizione e i primi rastrellamenti di donne considerate “bottino di guerra” imponendo la Sharia, è uno degli argomenti della puntata di giovedì 19 agosto del talk politico “In Onda” su LA7.

I conduttori Concita De Gregorio e David Parenzo hanno spiegato lo scenario di guerra avvalendosi del contributo della giornalista Rula Jebreal che ha voluto respingere al mittente l’ignobile accusa di silenzio da parte delle femministe. La Jebreal le ha difese con poche nette parole: “Il fallimento è dell'Occidente, non delle femministe! La destra ha appoggiato e finanziato questa guerra. Dice che non vuole i rifugiati, ma hanno voluto questa guerra anche quando le femministe consigliavano di non farla, adesso dire loro di andare a combattere è veramente vergognoso in questo momento. L’Afghanistan è una responsabilità di tutto l’Occidente non delle femministe!”.

