Chiede di parlare con Biden, allarme bomba fa evacuare Congresso Usa

La polizia del Campidoglio ha ordinato l’evacuazione dell’intero complesso del Congresso per quella che definisce su Twitter «un’indagine per un allarme bomba in corso». La misura è scattata dopo che la polizia aveva evacuato prima solo due edifici che ospitano uffici del complesso, a seguito del ritrovamento di un veicolo sospetto parcheggiato nei pressi della Library of Congress.

L’uomo che ha lanciato l’allarme bomba vicino al Campidoglio degli Stati Uniti si è arreso alle forze dell’ordine. L’uomo, identificato come Floyd Ray Roseberry, 49 anni, della Carolina del Nord, è uscito dal veicolo ed è stato preso in custodia poco prima delle 14.30 locali. Aveva accostato fuori dalla biblioteca all’inizio della giornata e aveva detto alla polizia di avere una bomba nel suo camion. L’uomo ha negoziato con la polizia per circa 5 ore.

