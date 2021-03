Arriva il social network di Donald Trump. On line in due-tre mesi

21 marzo 2021 a

La bomba arriva dalla Fox, il network di riferimento del mondo conservatore americano. Donald Trump sta per lanciare il suo social network.

Bandito da Twitter e da altre piattaforme a tempo indeterminato per la comunicazione durante l'assalto di gruppi di suoi sostenitori a Capitol Hill, che gli è anche costata un nuovo procedimento di impeachment conclusosi in un nulla di fatto, Donald Trump tornerà online "in due o tre mesi" con un suo social network che si prevede possa ricevere decine di milioni di utenti, ha detto alla Fox il consigliere Jason Miller.

"Penso che sarà l'avvenimento più grosso sui social" ha detto Milelr che ha spiegato come tutti vorranno vedere cosa dice e cosa fa Trump, per questo la nuova piattaforma sarà sicuramente un successo. Trump inoltre avrebbe ricevuto numerose offerto di sostegno da parte di compagnie: "Tutti lo vogliono, porterà decine di milioni a questa piattaforma". Un nuovo social dal quale potrebbe spiccare il partito di Trump di cui si parla da tempo.

La mossa del tycoon, secondo Miller, "ridefinirà completamente il gioco e tutti aspetteranno e guarderanno per vedere cosa fa esattamente il presidente Trump". Miller ha aggiunto di non essere in grado di fornire molto di più, in termini di dettagli, ma ha rivelato che l’ex presidente ha avuto "incontri ad alto potenziale" a Mar-a-Lago, in Florida, con vari team, e che "numerose società" lo hanno contattato. "Questa nuova piattaforma sarà grande" ha sottolineato, prevedendo che il repubblicano attirerà "decine di milioni di persone".

