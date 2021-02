Trump evita ancora l'impeachment. Il Senato lo assolve per l'assalto di Capitol Hill

13 febbraio 2021 a

Donald Trump evita ancora l'impeachment. Il voto del Senato, riunito da tre giorni, ha assolto l'ex presidente degli Stati Uniti dalle accuse di insurrezione per l'assalto dei gruppi di suoi sostenitori a Capitol Hill con 57 voti a 43.

Solo 7 senatori repubblicani, contro i 17 necessari, si sono uniti ai 50 democratici che hanno votato compatti per l’impeachment, secondo quanto riporta la Cnn. Trump è stato assolto per la seconda volta in un procedimento di impeachment, ed è il primo caso nella storia Usa in cui questo procedimento viene avviato contro un presidente non più in carica.

Nel processo l’avvocato di Trump Michael Van der Veen ha equiparato l’insurrezione del Campidoglio alle proteste di Black Lives Matter la scorsa estate. Van der Veen ha anche accusato Joe Biden di non condannare la violenza sorta in alcune proteste del BLM. Lo riporta il Guardian, che però sottolinea che Biden ha ripetutamente condannato la violenza durante le proteste e ha invitato i manifestanti a rimanere pacifici mentre marciavano contro l’uccisione di George Floyd da parte della polizia.

Uno dei rappresentanti dell’accusa nel procedimento per impeachment contro Donald Trump, Jamie Raskin, ha chiuso le argomentazioni dei responsabili dell’impeachment sottolineando il significato storico del voto di oggi. Lo riporta il Guardian, citando Raskin: «Questo è quasi certamente il modo in cui sarai ricordato dalla storia», ha detto ai senatori, che decideranno se condannare Trump per istigazione all’insurrezione. Il capo responsabile dell’impeachment ha avvertito che un’assoluzione, che dovrebbe verificarsi, potrebbe mettere l’America su una strada pericolosa. «Questa è l’America? Che tipo di America saremo?».

Per Trump si tratta di una vittoria importante in vista di una possibile ricandidatura, magari con il nuovo partito dei "patrioti" di cui si parla da tempo.

