Melania Trump lascia Casa Bianca con il sorriso: mai fotografata così

Melania Trump come non l’avete mai vista. In occasione dell’addio del marito Donald Trump alla Casa Bianca, in seguito alla sconfitta elettorale per mano di Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti, l’ex first lady americana ha indossato un total look black estremamente chic, ma soprattutto ha sfoggiato un meraviglioso sorriso naturale e non forzato come negli ultimi 4 anni di vita pubblica.

Per il saluto a Capitol Hill, Melania Trump ha scelto un coordinato nero raffinatissimo: tubino e giacca di Chanel del valore di 5.000 euro, decolleté in coccodrillo di Christian Loboutin dal tacco a spillo altissimo e dal costo di 800 dollari, ma soprattutto la celebre Birkin di Hermés in pelle di coccodrillo il cui costo di cartellino è quello di un macchina di lusso: 70.000 dollari. Ma a colpire i social è stato soprattutto il sorriso spontaneo sotto i grandi occhiali scuri. Melania è entrata in trend topic su Twitter: “La felicità di chi sa che finalmente può chiedere il divorzio”, “I primi sorrisi sinceri di Melania in 4 anni”, “Sorrisi di liberazione”.

