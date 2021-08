Afghanistan, bambini lanciati dalle madri ai soldati britannici. La scena agghiacciante all'aeroporto di Kabul

Giada Oricchio 19 agosto 2021 a

Strazio e scene di disperazione in Afghanistan: le madri lanciano i figli oltre il filo spinato. La grande fuga USA e degli alleati ha gettato il paese asiatico nel caos: le ambasciate stanno evacuando i propri connazionali e gli afgani che hanno collaborato a rischio ritorsioni e vendette, ma non basta. Così le madri, in un gesto estremo, si sono riversate all’aeroporto di Kabul e tentano di gettare i figli, soprattutto le invocano pietà e muovono a compassione i militari pur di sottrarre le bambine al drammatico destino che le aspetta sotto il regime talebano.

Le terrificanti immagini della BBC sono confermate dal racconto a Skynews di un alto ufficiale afgano: “E' stato orribile, le donne hanno lanciato i loro bambini oltre il filo spinato chiedendo ai soldati di prenderli. Alcuni bimbi sono rimasti impigliati nel filo spinato”. Nonostante le rassicurazioni del governo talebano del nuovo Emirato islamico dell’Afghanistan ha iniziato violente repressioni di ogni protesta. Dopo Jalalabad ieri, gli scontri più duri si sono spostati a Asadabad dove gli spari sulla folla hanno fatto registrare già centinaia di morti e feriti. Sulle strade sono stati predisposti anche dei checkpoint :i talebani starebbero facendo passare solo gli stranieri.

