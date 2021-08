Scoperta una mutazione della Delta, brivido in Israele

19 agosto 2021 a

a

a

Il suo nome è “AY3”, ed è un ceppo al momento raro della variante Delta del Covid 19, che sta preoccupando gli Stati Uniti e ora pure Israele (che ha vaccinato con la terza dose già 1,5 milioni di abitanti), perché è molto più contagiosa della variante madre e dalle prime verifiche sembra resistere pure ai vaccini Pfizer e Moderna utilizzati in entrambi i paesi.

Secondo Tom Hertz, capo del dipartimento di microbiologia, immunologia e generica dell'Università Ben Gurion del Negev, già la variante Delta sta dimostrando di creare più problemi di quel che si immaginava: “Stiamo identificando nuove versioni della variante delta”, ha spiegato al quotidiano Haaretz, “che presentano nuove mutazioni familiari rispetto alle varianti precedenti. Ciò che consente di diffondersi in questo modo è una combinazione di attenuazione del vaccino nel tempo e tratti che consentono alla variante di eludere alcuni degli anticorpi”.

Vaccino covid, Usa e Israele accelerano sulla terza dose

Lo stesso quotidiano riferisce a proposito della “AY3” che “Asher Shalmon, il capo della divisione per le relazioni internazionali del Ministero della Salute, questa settimana ha detto al Comitato Legale della Knesset che questa variante è stata individuata in 10 casi in Israele che hanno avuto origine negli Stati Uniti”. Shalmon è preoccupato: “Sembra molto, molto virulento il suo tasso di contagio e sembra che stia sviluppando una relativa resistenza al vaccino. Se questa variante arriva in Israele, potrebbe essere un punto di svolta e spingerci verso il blocco, stiamo quindi cercando di evitarla in ogni modo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.