Giornalista Usa costretta a coprirsi il capo, come la riducono i talebani

Immagini da brividi arrivano dall’Afghanistan. Una fotografia in particolare, quella della giornalista statunitense della Cnn, sta facendo il giro del mondo. Dopo la caduta di Kabul e la fuga del presidente Ghani, un intero paese è tornato all’incubo che sembrava ormai passato.

Due foto, scattate a distanza di un giorno ne sono la rappresentazione. Parliamo dell'inviata in Afghanistan della prestigiosa emittente americana: Clarissa Ward. Si è collegata dalle strade della capitale, aggiornando gli spettatori sulla situazione. Si è mostrata in diretta tv con il corpo coperto dall'abbaya e l'hijab sul volto. Un’immagine potente e d’impatto, se si pensa che fino a qualche ora prima era vestita con abiti occidentali, capelli raccolti, un foulard rosso e una giacchetta chiara. Uno scatto che sembra ben fotografare il cambiamento geopolitico del momento.

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE