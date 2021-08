La Regina Elisabetta a Balmoral convoca la royal family: il piano anti Meghan

Giada Oricchio 11 agosto 2021 a

La regina Elisabetta ha convocato una riunione a Balmoral per pianificare attacco e difesa contro i belligeranti Andrea di York, Meghan Markle e Harry d’Inghilterra. The Queen, in sgargiante completo color pastello, è arrivata nella residenza del cuore dove trascorrerà la prima estate senza il suo Filippo. Chi pensava a una “Lilibet” in disarmo si è dovuto ricredere: sorridente, in forma e vispa.

In lei scorre potente il sangue dell’antenata Elisabetta I Tudor. Alla spicciolata arriveranno al castello William e Kate, Carlo e Camilla, Andrea e perfino l’ex moglie Sarah Ferguson oltre a gran parte dello staff comunicativo di Buckingham Palace. Sul tavolo ci sono due “guerre” da affrontare. Innanzitutto lo scandalo legato al figlio Andrea: Virginia Giuffre lo ha denunciato per gli abusi sessuali subiti in tre diverse occasioni quando era una minore “ceduta” agli amici vip dal miliardario morto suicida in carcere Jeffrey Epstein. Presto il duca di York, che finora non ha collaborato alle indagini, ma ha rilasciato solo una disastrosa intervista alla BBC, potrebbe essere costretto a riferire ai giudici americani.

L’inviato di “Morning News” ha sottolineato: “A Londra c’è molta preoccupazione per questa vicenda. Andrea ha sostenuto di non aver mai incontrato Virginia e lo ha detto anche di fronte alla foto che li ritraeva insieme. Raccontò una storia che faceva acqua da tutte le parti. Ci sono numerose testimonianze e riscontri incrociati che confermavano la sua presenza nella abitazioni del pedofilo Epstein”.

Per questo c'è da mettere a punto una nuova strategia visto che il ritiro coatto dalla vita pubblica di “royal working” del principe 61enne non basta più. L’altro fronte aperto porta al nipote Harry d’Inghilterra e Meghan Markle che prima ha chiamato la secondogenita con il soprannome privatissimo della Regina senza chiederle il permesso e poi, in occasione del suo 40esimo compleanno, l’ha sbeffeggiata con una caricatura dell’attrice Melissa McCarthy (la stampa britannica se l'è legata al dito, i sudditi l’hanno presa con autoironia).

Per gli esperti, Meghan sta interpretando al meglio il ruolo a lei caro di Duchessa di Sussex, ma le continue lagnanze e i continui attacchi alla Royal family stanno cominciando ad alienarle molte simpatie, prime fra tutte quelle degli Obama che non l’avrebbero invitata alla festa di compleanno di Barack proprio perché “niente è più importante della famiglia e i dissapori andavano risolti, non alimentati”. Tuttavia, a non far dormire sonni tranquilli a Sua Maestà è soprattutto la biografia di Harry in uscita nel 2022, anno del giubileo di platino. Il figlio di Carlo e Lady Diana racconterà la vita a Corte e le sue sofferenze, come ha vissuto la morte della madre e le reazioni della famiglia reale oltre a numerosi e scottanti retroscena. Secondo gli insider sarà un memoir “velenoso e sgradevole” in 4 parti e l’ultima dovrebbe uscire dopo la morte della Regina.

