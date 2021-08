Trema Buckingham Palace, principe Andrea denunciato per abusi sessuali

Giada Oricchio 10 agosto 2021 a

a

a

Andrea d’Inghilterra, il figlio della Regina Elisabetta II, è stato denunciato da Virginia Giuffre per presunti abusi sessuali quando era minorenne. E’ successo ciò che la Corona inglese temeva da tempo. A nulla è valso ritirare Andrea, terzogenito di Sua Maestà e del fu Filippo, dalla vita pubblica di royal working e impedirgli di lasciare la Gran Bretagna per non essere raggiunto da un eventuale avviso di garanzia.

La vicenda è quella legata alle accusatrici del miliardario pedofilo, morto suicida in carcere, Jeffrey Epstein. Secondo la stampa USA, la Giuffre ha avviato un'azione legale contro il principe Andrea sostenendo di essere stata abusata sessualmente quando aveva solo 17 anni in tre occasioni diverse: a Londra, a New York e nella residenza di Epstein alle Isole Vergini.

"Ti rovinerà la vita". Il retroscena sull'avvertimento ad Harry: Meghan falsa e superficiale

Nelle carte, depositate presso la corte federale di Manhattan, la donna ha denunciato di essere stata costretta a fare sesso con Andrea da Epstein e dalla sua complice Ghislaine Maxwell, arrestata nel luglio 2020. In particolare si legge: “Venti anni fa la ricchezza, il potere, la posizione e le connessioni del principe Andrea gli consentirono di abusare di una ragazzina spaventata e vulnerabile che non aveva nessuno che la proteggeva. E’ ora che ne risponda”.

Il duca di York, 61 anni, ha sempre negato di aver conosciuto la Giuffre e ha respinto le accuse anche in un’intervista (imbarazzante e piena di silenzi) alla BBC. Tuttavia esistono alcune fotografie che lo ritraggono mentre bacia sulla guancia l’allora minorenne Virginia Giuffre sul ciglio della porta dell’abitazione newyorchese di Epstein. Con la causa arriva anche la richiesta di risarcimento danni fisici e morali da parte della presunta vittima. A Buckingham Palace già rimpiangono le bagatelle di Meghan Markle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.