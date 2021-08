"Ti rovinerà la vita". Il retroscena sull'avvertimento al principe Harry dal fratello di Meghan Markle: falsa e superficiale

Giada Oricchio 08 agosto 2021 a

Il fratello di Meghan Markle partecipa al Grande Fratello Vip versione inglese e spara ad alzo zero sulla duchessa di Sussex: “Falsa e superficiale. Avvertì Harry”. Si potrebbe dire: chi di famiglia ferisce, di famiglia perisce. Meghan Markle colpita e affondata dal padre, dalla sorella Samantha e dal fratello Thomas jr nel giorno del suo 40esimo compleanno. Andiamo con ordine. Ieri, Samantha ha dichiarato in un programma inglese che non sa se vuole ancora bene a Meghan perché è “una persona terribilmente crudele” nei rapporti umani: aggancia, sfrutta e abbandona.

A seguire il padre Thomas Markle, ex direttore delle luci di Hollywood che le ha procurato i primi provini cinematografici, ha rivelato di aver regalato alla figlia un bouquet di dodici rose rosse che circondano due rose gialle (simboleggiano Archie e Lilibet Diana) per il compleanno, ma lei non ha risposto. Secondo il sito “TMZ”, l’uomo avrebbe scritto nel biglietto: "Ti auguro un felice compleanno e giorni più luminosi”. Anche se il mese scorso, parlando con Fox News, Markle minacciò di intraprendere un'azione legale in un futuro molto prossimo per vedere i nipoti: “Archie e Lili sono bambini piccoli. Non sono politica. Non sono pedine. Non fanno parte del gioco. Non dovremmo punirli per il cattivo comportamento dei genitori”. Meghan era legata al padre però si sentì tradita quando seppe che si era accordato con un paparazzo per vendere alcune foto private. Da allora si rifiuta di parlargli sostenendo di trovare difficile una riconciliazione anche a fronte dei due attacchi di cuore patiti da Thomas Markle.

E poiché non c’è due senza tre, ecco spuntare Thomas Markle Jr, 55 anni, fratello maggiore della Sussex. Nella clip di presentazione, l’uomo annuncia battaglia: “Sono il fratello di Meghan Markle, il fratello più grande di tutti. Prima del matrimonio ho avvertito il principe Harry e gli ho detto ‘penso che ti rovinerà la vita. È molto superficiale’. E’ una donna falsa, sfinente e presuntuosa”. Il neo gieffino non fu invitato al sontuoso matrimonio nel maggio 2018 e già all'epoca non vedeva l'attrice della serie tv “Suits” da sette anni. Tra i Windsor indifferenti e crudeli e i Markle imbarazzanti, verrebbe da dire povera Meghan!

