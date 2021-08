"Incredibilmente crudele". Samantha Markle in lacrime disintegra Meghan: "Ha causato tanto dolore a tante persone"

Giada Oricchio 07 agosto 2021 a

a

a

Se Thomas Markle minaccia di portare la figlia Meghan in tribunale per vedere i nipotini Archie e Lilibet Diana, la sorellastra dell'ex attrice non è da meno. Samantha Markle, ospite di Dan Wooton nel programma GB News, l'ha descritta come una persona tutt'altro che amorevole e misericordiosa. Alla domanda se amasse o no la duchessa di Sussex dopo che l'aveva estromessa dalla sua vita, Samantha ha risposto con voce rotta dall'emozione: "È difficile amare una persona che ha causato così tanto dolore a così tante persone. Penso soprattutto a nostro padre che ha avuto due attacchi di cuore e che l'ha vista essere molto ingrata con la famiglia reale".

La metamorfosi di Charlene di Monaco è il punto di non ritorno? Il grido di dolore e la rottura

Poi la terribile ammissione: "Non posso dire di amare una persona così incredibilmente crudele". Dichiarazioni pesanti che hanno spaccato il pubblico: una parte ha creduto alle lacrime della donna, un'altra ha sottolineato che, come la sorella, è in perenne ricerca di visibilità. All'ombra della corona inglese. Tuttavia va notato che l'ex attrice fa spallucce e ignora completamente le accuse della famiglia di origine, mentre si duole, cavalca e sfrutta i dissapori con i Windsor. Non tutti i parenti hanno lo stesso peso. E ritorno economico.

Meghan Markle e il nuovo buco nell'acqua "reale": i fan la snobbano per i 40 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.