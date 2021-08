L'autobiografia choc del principe Harry? Un libro di cui si sentiva la mancanza

Maurizio Costanzo 06 agosto 2021 a

a

a

Leggo, con qualche preoccupazione, che il Principe Harry, il fratello di William, il figlio di Carlo, stia lavorando ad una autobiografia. Diciamo la verità: se ne sentiva la mancanza. Leggo che si tratta di una autobiografia intima e sincera, dove si parlerà delle sue esperienze, le sue avventure e le sconfitte. Non vedo l’ora. Non si può avere in precedenza qualche estratto? Ma Meghan collabora alla stesura di questa autobiografia o ne sarà la prima lettrice?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.