Meghan Markle e il nuovo buco nell'acqua "reale": i fan la snobbano per i 40 anni

07 agosto 2021 a

a

a

Che flop Meghan Markle! La duchessa di Sussex cento ne pensa e mezza ne azzecca: i fan la ignorano per i suoi 40 anni. In occasione del compleanno, l’ex attrice, in un video pubblicato sul sito della fondazione Archewell, aveva chiesto come regalo ai follower di dedicarle un po’ di tempo scrivendo una poesia sul progetto “40X40” a sostengo delle donne che hanno perso il lavoro durante la pandemia e provano a rimettersi nel mondo del lavoro. Il risultato dell’appello? Diciamo che sono stati tutti di braccino corto e che hanno la stessa vena creativa di un comodino: solo 200 persone hanno composto le rime baciate. Duecento - dicasi duecento - in tutto il mondo come ha fatto notare il Daily Express.

Meghan è assetata di notorietà e ha ridotto il principe Harry ad essere un pagliaccio

Uno smacco, una tranvata per la Sussex. Hanno perso più tempo lei e il suo staff a imbastire e montare il video che le persone a vederlo e passare oltre. La scrivania “presidenziale”, la coperta di Hermes (oltre 1.500 dollari, non certo un messaggio di frugalità quando si parla di donne disoccupate), i capelli raccolti in una crocchia, l’eyeliner nero per esprimere convinzione e serietà, la collana con i segni zodiacali dei figli Archie e Lilibet Diana per mostrarsi mamma amorevole, il marito principe Harry regalato a fare il saltimbanco con tre palline fuori di casa (nemmeno dentro) dovevano convergere in un messaggio di forza e intraprendenza. Ma era tutto così finto, così posticcio da sembrare l’ennesimo spot autocelebrativo. E di certo non ha giovato la presa in giro della monarchia inglese nella gag con l’attrice Melissa McCarthy mascherata da lady al tè delle cinque.

Meghan Markle fa 40 anni e festeggia con un mega-party: reali non invitati. Quel progetto sulla politica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.