Ufficiale il divorzio tra Bill e Melinda Gates: quanti miliardi prende l'ex moglie del fondatore di Microsoft

E' ufficiale il divorzio tra Bill e Melinda Gates: nessuno dei due pagherà il mantenimento del coniuge, lei prende 65 miliardi di dollari e mantiene il cognome Gates. Nessun assegno per i tre figli maggiorenni che come è noto erediteranno solo una piccola parte della fortuna dei genitori: il resto andrà alla Fondazione benefica. Tre mesi dopo aver annunciato la fine del matrimonio lungo 27 anni, il miliardario fondatore di Microsoft, 65 anni, e la consorte, 56 anni, hanno firmato i documenti che dividono il patrimonio da capogiro e lunedì un giudice della Corte Suprema dello Stato di Washington per la Contea di King ha reso tutto ufficiale. Il 4 maggio scorso, i Gates annunciarono via Twitter la separazione: “Crediamo di non poter più crescere insieme come coppia”, ma non avevano un accordo prematrimoniale e hanno diviso i propri beni sulla base di un contratto a termini non divulgati.

Secondo quanto riporta il sito TMZ, il patrimonio netto è stimato in oltre 130 miliardi di dollari e Melinda potrebbe averne avuta la metà, in più potrà usare il celebre cognome e continuerà a lavorare con l’ex marito alla Fondazione. A mandare in frantumi lo storico sodalizio sarebbe stata una lettera che un dipendente di Microsoft ha scritto nel 2019 in cui descriveva in dettaglio la relazione sessuale "inappropriata" di Bill con un membro dello staff femminile. L’annuncio della rottura, infatti, ha fatto emergere una realtà molto diversa dall’apparenza tutto sorrisi e felicità: Bill Gates è stato accusato di essere un donnaiolo, di aver molestato alcune colleghe quando era alla guida di Microsoft e di mantenere un’amicizia stretta con il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein sebbene la moglie fosse assolutamente contraria. Nel 2020 è stato rimosso dal consiglio di amministrazione di Microsoft a seguito di un’indagine sulla sua precedente relazione romantica con un dipendente “conclusa amichevolmente”. Non solo, pare che il fondatore di Microsoft si lamentasse di Melinda con i compagni di golf descrivendo un matrimonio “senza amore fatto di vite separate” e che ogni anno si concedesse una vacanza negli Outer Banks della Carolina del Nord con l’ex fidanzata e imprenditrice di software Ann Winblad.

E pensare che solo due anni fa, Bill Gates ha twittato una foto insieme alla moglie per l’anniversario di matrimonio scrivendo: “Non vedo l'ora di passare altri 25 anni a ridere insieme”. Dal canto suo, Melinda sapeva che il marito aveva nelle donne il suo tallone d’Achille ben prima delle nozze alle Hawaii nel 1994: “Voleva sposarsi, ma non sapeva se poteva davvero impegnarsi e avere Microsoft” dichiarò in un'intervista per la docuserie Netflix Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates. Oggi la moglie ha detto basta. La separazione dei Gates è la seconda più costosa d'America dopo quella del creatore di Amazon Jeff Bezos con l'ex moglie MacKenzie.

