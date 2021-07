Conseguenze disastrose e devastanti: il libro di Harry distruggerà il futuro del principe William

28 luglio 2021 a

Un libro che infuocherà ancora di più le vite della famiglia reale d’Inghilterra. Nel 2022 arriverà l’autobiografia del principe Harry e a rischiare di più per gli effetti del testo - le cui conseguenze potrebbero essere disastrose - è il fratello, William. Ingrid Seward, esperta delle vicenda della monarchia inglese, ne è certa: le rivelazioni sul duca di Cambridge sono potenzialmente devastanti, proprio nel momento in cui lui stava cercando di dare una svolta e una nuova credibilità alla Corona.

“C’è una lite in corso tra i due e se Harry dirà cose inappropriate sulla monarchia toccherà il futuro di William” l’analisi dell’esperta, che poi rivela altri dettagli importanti: “In qualunque modo la si guardi, il principe William è probabilmente la vittima più grande. Quello che sarà scritto nel libro non avrà alcuna conseguenza per Harry, è fuori dalla famiglia, quello non è il suo futuro. Ma William deve sopportare le conseguenze di una famiglia rea le che perde la proprio credibilità. Lui è ancora il futuro re del paese. Non importa quello che si dirà, di certo William soffrirà per il libro”.

Un piccolo particolare spesso dimenticato è che la linea di successione dinastica prevede che quando verrà a mancare la Regina Elisabetta sarà il principe Carlo, padre di William ed Harry, a salire sul trono: “Sì, la gente - dice sempre la Seward - spesso dimentica di parlare del povero principe Carlo, che è rimasto in silenzio sin da quando è emersa la notizia dell’uscita del libro di Harry. È un fatto molto doloroso per lui. Nelle interviste precedenti, Harry lo ha definito un cattivo padre tra le righe. Si è parlato di negligenza. È difficile da accettare per Carlo, che ha sempre fatto del suo meglio per dare a Harry una buona educazione ed era molto vicino al figlio più giovane. Almeno prima che lasciasse la famiglia reale”. Harry svelerà le storie delle difficoltà della sua infanzia dopo la morte della madre, Lady Diana, ma sono previsti retroscena anche su Camilla e il mancato supporto psicologico del fratello William. Quello che rischia di più da tutta questa vicenda.

