Baby George e i meme, drastica decisione dopo lo sfottò social. L'ordine di William e Kate

La Rete e i social possono essere spietati e baby George esce di scena. L’esultanza fanciullesca del primogenito del principe William e Kate Middleton al primo gol dell’Inghilterra contro l’Italia durante la finale di Euro2020 a Wembley e la tetraggine al momento della sconfitta sono stati oggetto di meme e sfottò internazionali. Passi per i fotomontaggi ironici, ma George ha subito anche offese e attacchi diretti che stanno facendo temere per la sua sicurezza. Per questo i Cambridge, delusi e amareggiati, in accordo con lo staff di Kensington Palace, hanno deciso di non mostrare il figlio in pubblico per il tempo necessario a spegnere il clamore.

L’esperta reale Angela Levin ha dichiarato al Daily Mail: “Mi è arrivata voce che quest’anno i Cambridge potrebbero non pubblicare un nuovo ritratto di George in occasione del suo ottavo compleanno. Perché sono molto infastiditi dalla maleducazione della gente che si burla di un bambino di soli 7 anni”. George, fratello maggiore di Charlotte e Louis, compirà 8 anni giovedì 22 luglio. Tra 48 ore scopriremo se l’indiscrezione era fondata oppure no.

