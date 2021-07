Euro 2020, insulti razzisti per i rigori sbagliati: scoppia la polemica, il dramma inglese

12 luglio 2021 a

a

a

Mentre il dramma della nazionale è su tutte le prime pagine dei giornali inglesi, nella Gran Bretagna sconfitta scoppia il caso social dopo gli insulti razzisti contro i giocatori neri che hanno sbagliato i rigori nella partita finale di Italia-Inghilterra. Una valanga di odio che fa sbottare anche il premier Boris Johnson: "Vergognatevi".

Dopo la sconfitta della nazionale dei Tre Leoni contro l'Italia, nella finale di Euro 2020 eplode la rabbia dei tifosi. All'esterno di Wembley e in altre zone di Londra gruppi di facinorosi avrebbe aggredito alcuni tifosi italiani - come si vede dalle immagini di diversi video sui social - provocando l'intervento delle forze dell'ordine. Seconda la stampa britannica circa una quarantina di tifosi britannici sarebbero stati arrestati. Rabbia che è esplosa anche sui social con insulti razzisti nei confronti di Rashford, Sancho e Saka, i tre giocatori inglesi che hanno sbagliato i rigori decisivi. Ferma la condanna da parte della Football Association in un comunicato.

La Federazione calcistica inglese "condanna fermamente tutte le forme di discriminazione ed è sconcertata dagli insulti razzisti online mirato contro alcuni nostri giocatori inglesi sui social media". Così su Twitter la FA dopo il linciaggio social contro Rashford, Sancho e Saka che hanno sbagliato i rigori decisivi. "Non potremmo essere più chiari che chiunque ci sia dietro dei comportamenti così disgustosi non è benvenuto nel seguire la squadra. Noi faremo tutto il possibile per supportare i giocatori colpiti mentre sollecitiamo le punizioni più severe possibili per chiunque sia responsabile", si legge ancora. Durissimo anche il premier britannico Boris Johnson: "Questa squadra inglese merita di essere lodata come eroi, non insultata razzialmente sui social media. I responsabili di questi terrificanti insulti dovrebbero vergognarsi di se stessi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.