La Francia sconsiglia viaggi in Spagna e Portogallo, cosa minaccia Parigi

Parigi lancia un «avviso di tempesta» a livello europeo. Di fronte a un’epidemia che sembra riguadagnare terreno in alcune aree del vecchio continente a causa della propagazione della contagiosissima variante Delta, l’esecutivo transalpino ha messo sotto la lente d’ingrandimento le vacanze dei francesi.

E questa mattina, intervistato su France 2, il Segretario di Stato per gli Affari europei, Clément Beaune, ha lanciato un «appello alla cautela» ai propri concittadini, rivolto in particolare ai viaggiatori che in questi giorni o nelle prossime settimane intendono recarsi all’estero in vacanza. «In generale, la pandemia non è finita», ha detto Beaune, sottolineando che la situazione in alcuni paesi, tra cui Grecia, Portogallo e Spagna, viene monitorata da vicino. Nei prossimi giorni - ha aggiunto - potrebbero essere annunciate "misure rafforzate" nei confronti di queste ultime due nazioni, se le contaminazioni continueranno a moltiplicarsi".

Nel mondo dilaga la variante Delta. Ma l'Europa tira fuori cinque nuove armi contro il Covid

La Segreteria di Stato ha anche invitato alla pazienza quanti hanno programmato di recarsi in queste destinazioni durante l’estate: "Chi non ha ancora prenotato le vacanze, eviti d’includere il Portogallo e la Spagna, tra le proprie destinazioni". Piuttosto "è meglio rimanere in Francia o andare in altri paesi", ha aggiunto.

