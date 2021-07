Covid, tornano sopra mille i casi in Italia: effetto variante Delta, il bollettino del 7 luglio

07 luglio 2021 a

a

a

Tornano a superare quota mille i nuovi casi Covid in Italia in 24 ore, cosa che non accadeva dal 19 giugno scorso. È uno degli effetti del diffondersi della variante Delta anche nel nostro Paese: la maggiore contagiosità del ceppo ex indiano fa salire il dato dei contagi ma non quello dei decessi - ultimo comunque a subire grandi variazione in breve tempo - e soprattutto dei ricoveri.

Causa principale, spiegano medici ed esperti, è il successo della campagna vaccinale che vede a oggi il 40,30% della popolazione over 12 immunizzato e quindi, assicurano i virologi, coperti anche sulla variante Delta.

Prova ne è che, a fronte di 1.010 nuovi casi in 24 ore, i decessi sono 14, in calo rispetto ai 24 di ieri: leggero aumento per il tasso di positività su test allo 0,6% contro lo 0,47% del giorno prima ma ricoveri sempre in discesa con 7 pazienti in meno in terapia intensiva rispetto a ieri per un complessivo di 180 e 8 nuovi ingressi. Sono invece -37 i ricoveri in area non critica per 1.234 in totale.

Altri dati che segnalano la tenuta del quadro epidemiologico anche a fronte della variante Delta sono quello della Lombardia: nessun decesso Covid nelle ultime 24 ore e zero casi in 4 province (Cremona, Lecco, Monza e Brianza e Sondrio) con ricoveri in calo in intensiva (-1) e in reparto (-8).

"Siamo di fronte a uno snodo decisivo nella seconda parte della gestione della pandemia, caratterizzata dalla disponibilità dei vaccini", conferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione alla commissione parlamentare Attuazione federalismo fiscale alla Camera.

La conferma arriva anche da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) in un'intervista a Famiglia Cristiana. "Non facciamo l'errore di pensare a un virus che, per quanto abbia mutato caratteristiche, sia connotato da minor potere di provocare malattia grave. Ciò che è cambiato è lo stato di immunizzazione del Paese". "Questo rende ragione di una maggior protezione dall'infezione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.