Haiti, il presidente Moise ucciso insieme alla moglie: proclamato lo stato d'assedio

Anche Martine Moise, la moglie del presidente di Haiti Jovenel Moise, è morta in seguito alle ferite riportate nell’attacco alla residenza presidenziale di Port-au-Prince eseguito la notte scorsa da un gruppo armato non ancora identificato. Nell'agguato è stato ucciso il presidente Moise. La first lady, trasportata urgentemente in ospedale, è deceduta questa mattina. A riferirlo sono i media haitiani.

«Ho appena presieduto un Consiglio dei ministri straordinario, nel corso del quale abbiamo deciso di dichiarare lo stato d’assedio sull’insieme del Paese». Lo ha annunciato il premier di Haiti, Claude Joseph, in un discorso alla nazione diffuso dalla tv nazionale di Haiti Tnh. In base alla legge haitiana, lo stato d’assedio, per un periodo di iniziale di 15 giorni, dà alle Forze armate il ruolo di massimi garanti della sicurezza nel Paese e prevede la creazione di tribunali militari, oltre a prevedere una stretta sui mezzi di comunicazione. In un discorso alla nazione, Joseph ha esortato tutte le parti a unirsi nella «battaglia perché vinca la democrazia». In base all’articolo 149 della Costituzione haitiana, in caso di assenza del presidente «per dimissioni, destituzione o in caso di incapacità fisica o mentale permanente», sta al Consiglio dei ministri, sotto la presidenza del premier, esercitare il potere esecutivo fino all’elezione del nuovo capo dello Stato. La stessa Carta fissa in un periodo tra i 60 ed i 120 giorni il termine per l’elezione, salvo nel caso in cui, ed è questo, che il presidente sia all’ultimo anno del suo mandato, per cui l’Assemblea nazionale potrà riunirsi per eleggere un capo dello Stato «provvisorio».

Chiuso l’aeroporto internazionale di Port au Prince dopo l’assassinio del presidente e della moglie. In seguito a questa decisione, un volo dell’American Airlines partito da Fort Lauderdale, in Florida, è stato costretto a rientrare nella città di partenza, mentre la compagnia aerea haitiana Sunrise Airlines ha annunciato che «a causa della situazione attuale ad Haiti, tutti i voli sono annullati e rinviati fino a nuovo ordine, al fine di proteggere il personale, i passeggeri e gli equipaggi». «Scioccato dall’assassinio del presidente haitiano Jovenel Moise e di sua moglie. Abbiamo avuto uno scambio in un forum solo tre settimane fa. Questo crimine rappresenta un rischio di instabilità e una spirale di violenza. Gli autori di questo assassinio devono essere trovati e assicurati alla giustizia». Così l’Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, su Twitter.

